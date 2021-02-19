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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شعبة المقاولات: تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري ضمانة للمواطنين

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:49 م
وائل الشريف
وائل الشريف
دعاء أبو العزم
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أكد وائل الشريف، عضو شعبة المقاولات والاستثمار العقاري بغرفة الجيزة التجارية، أن القانون الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا والمنظم لعمل شركات المطور العقاري سيعمل على تنظيم السوق العقاري ورعاية مصالح المواطنين.

وقال الشريف إن تسجيل عقود المليكة بالشهر العقاري سيكون ضمانة إضافية أخري لحقوق الملاك ومنع حالات التلاعب والبلطجة التي كانت تتم خلال الفترات الماضية.

وأشار إلى أن مشروع قانون تنظيم عمل المطور العقاري، من التشريعات التي تهدف لوضع أول لبنة نحو تنظيم السوق وتعظيم دور الشركات الجادة ودعمها والقضاء على غير الجادة، وهناك حالة من الترقب من قبل المطورين والعاملين فى السوق العقارية لخروج القانون للنور، وإنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين.

ولفت النظر إلى أن التشريع المرتقب يعد أهم الخطوات التي يحتاج إليها القطاع العقارى منذ سنوات، وفيما يخص الاتحاد المزمع إنشاؤه وفقا للقانون الجديد يهدف لرعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ودعم المنافسة الحرة، ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، وحماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الخطة العامة للدولة فى مجال اختصاصه، ويكون الاتحاد هو الممثل الرسمي للمطورين العقاريين.

وحول أهمية تسجيل العقارات والوحدات السكنية في الشهر العقاري، أوضح الشريف أن مميزات التعديلات الجديدة تتمثل في تسجيل العقارات في الشهر العقاري، أهمها إمكانية الحصول على المرافق، وضمان ملكية الشخص للوحدة السكنية، وحمايتها من الاعتداء، كما تتيح هذه التعديلات استخدام أوراق التسجيل في الشهر العقاري في الحصول على اقتراض بضمان الوحدة لزيادة رأس المال، بجانب رفع قيمة الوحدة السكنية عند تقييمها من قبل الخبراء العقاريين.

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