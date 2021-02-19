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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«البربوط».. قصة تشيخوف الرمزية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:26 م
البربوط
البربوط
يسرى أبو القاسم يكتب
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التنوع هو سر جاذبية تشيخوف، الذى يأخذك في كل قصة إلى عالم مختلف، وبيئة مختلفة وثقافة مختلفة. فى قصته البربوط، يذهب بنا إلى بيئة ريفية حيث يتجمع أناس لصيد سمكة البربوط، والتى نسميها القرموط، وهى سمكة ملساء لها قدرة على الانفلات من بين أيدى الصياد.

ربما كان تشيخوف لا يقصد السمكة بعينها ولكنه يقصد مسئولا فى بلاده يمكنه التملص من الإمساك به، أو ربما أراد أن يقول إن إضاعة الوقت والجهد فى شيء تافه هو عيب كبير، لكنه بالقطع لا يقصد سمكة البربوط. غير أن هذا لا ينفى أن تشيخوف صاغ المشهد باحترافية عالية، تجعلك بطلا من أبطال القصة التي تبدأ من النجار جيراسيم القابع في الماء يحاول الإمساك بالبربوط لكنه لا يقدر.

يمر عليه صديقه الأحدب النجار لوبيم، فينزل معه لمساعدته لكن السمكة تدخل تحت جذع شجرة، فيسب كلاهما الآخر لأن البربوط تملص من بين أيديهما، ورغم ذلك لا يملان ويستمران فى المحاولة، فيمر عليهم الراعى الذى يترك قطيعه وينزل معهما محاولا الإمساك بالبربوط، لكنه لا يقدر فيعلو صوت الثلاثة فى الماء، فيأتى السيد فيفرح بوجود البربوط ويعرض عليهم نصف روبل مقابل الإمساك به، ثم ينادى الحوذى لمساعدتهم لكن الأربعة يعجزون عن الإمساك بالبربوط، فيخلع السيد ملابسه وينزل معهم، ثم يأمرهم بقطع الشجرة وبعد محاولات مضنية يتمكنون من القبض على سمكة البربوط، وبعد أن تصبح بين أيديهم ويصيحون فرحا، تنفلت سمكة البربوط من بين أيديهم وتسقط في الماء.

بعد جهد دام لساعات طوال ولم يتحدث تشيخوف عما جرى بعد ذلك هل أعاد الصيادون الأربعة المحاولة، أو بالأحرى النجاران والحوذي والسيد، فلا أحد فيهم يمتهن الصيد، ربما يكون تشيخوف يقصد من قصته التأكيد على المثل القائل اعط العيش لخبازه، رغم أن هذا المثل عربي إلا أن له مثيلا في كل لغات العالم، أو ربما أراد تشيخوف التعبير بهذه القصة عن شيء آخر.

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