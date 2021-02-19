بعد اقتنائه سيارة بـ 3 ملايين جنيه.. من هو سامر المدنى؟



علق سامر قائلًا "مافيش مبروك ولا إيه، وجاهزين معايا بمهرجان شيطان" يلا إحنا جامدين والله"، ثم نشر صورة أخرى بعد طرح الأغنية عبر اليوتيوب.

من هو سامر المدني؟

وفي هذه السطور نوضح معلومات عن سامر المدني.



- يبلغ من العمر 17 عامًا ويدرس بالصف الثاني الثانوي.



- يبلغ متابعوه عبر يوتيوب حوالي 6.5 مليون متابع.



- يبلغ عدد متابعيه حوالي 5 ملايين عبر تيك توك.



- بدأ فن المهرجانات منذ عامين كما أنه يقوم بإحياء الحفلات الغنائية.



- يتخذ من جملة "والله إحنا جامدين أوي" شعارًا له.

- يعتبر آخر مهرجاناته "الشيطان" حيث طرحها أمس الخميس.



- يحرص على التقاط الصور المختلفة عبر مجموعة من الصور بجوار سيارته وموتوسيكلات مختلفة.



أثار مغني المهرجانات سامر المدني، الجدل بعدما ظهر بسيارة جديدة يبلغ سعرها 3 ملايين جنيه، وذلك ضمن حملة الترويج الخاصة بأغنيته الجديدة، حيث اقتنى خلال صورة له نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، نوع "الرانج روفر" موديل 2021 وتحمل لوحة معدنية مميزة "5" وحرفًا واحدًا فقط "م".