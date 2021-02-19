وزير يمني يحذر من استغلال الأطفال في «مواكب الموت الحوثية»

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجمعة، من استغلال أبناء القبائل اليمنية والأطفال في الحرب الراهنة مع جماعة الحوثي الإرهابية، داعيًا الأهالي إلى عدم الزج بأبنائهم في تنفيذ أجندات خارجية لنشر الإرهاب في المنطقة.وقال الإرياني، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران حشد المغرر بهم من أبناء القبائل والأطفال والمهمشين بالقوة والإكراه إلى محرقة مفتوحة في صحارى وجبال ووديان مأرب، غير مكترثة بخسائرها البشرية الأكبر منذ بدء المواجهات ولا مستشفيات وثلاجات صنعاء التي باتت عاجزة عن استقبال مزيد من الجثث والجرحى".وأضاف: "ندعو المشايخ والقبائل وكل أب وأم في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لمنع إلحاق أبنائهم ضمن مواكب الموت الحوثية التي تشيع بالعشرات كل يوم، وعدم الزج بهم في مصير محقق، ورفض السماح باستغلالهم في معركة خاسرة لقتال إخوتهم اليمنيين خدمة للمشروع الإيراني وأجندته لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة".وتابع: "مأرب التاريخ والحضارة وقبائلها الشجعان الذين تصدوا منفردين بإمكاناتهم المحدودة للغزو الفارسي في العام 2015، لن يصيبها مكروه اليوم وهي معقل أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والأحرار من كل محافظات الجمهورية، مسنودين بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية".