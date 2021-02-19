«الألوان صديقتها».. رحلة فتاة من الابتدائية إلى الرسم باحترافية

منار محمد، فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، خلقت لنفسها عالمًا خاصًا بها من الألوان والرسومات، ولدت في شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.خلقت الفتاة لنفسها عالمًا سعيدًا من خلال الرسم، فهي منذ سن الـ6 سنوات، اتخذت الألوان والأقلام خليلًا لها في حياتها، وتقول منار محمد لـ"الدستور": "برسم من وأنا صغيرة جدًا عندي شغف الرسم، ودخلت في مسابقات في المدرسة للرسم، ودخلت مدرسة الثانوية فني وهي خاصة بالرسم".وأضافت: "اتعلمت رسم الألوان والفحم بأنواعها والألوان المائية وبشتغل وأقضي وقتي في رسم التابلوهات".وتابعت: "أهلي دعموني جدا وخطيبي أكتر ناس واقفين جنبي، عاوزة أشارك في معارض في المستقبل"، وعن حلم المستقبل: "نفسي أفتح مرسم خاص بيا، نفسي الناس تشوف موهبتي قبل سني لأن اكترهم بيفكروا أن17 سنة مش معها كلية يبقى مش فنانة بالعكس طبعًا".