غدًا.. ولي العهد السعودي يرعى سباق كأس السعودية للخيل

يرعى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مساء غدًا السبت، حفل السباق العالمي الأغلى كأس السعودية 2021 للعام الثاني على التوالي، وذلك على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية بالعاصمة الرياض.وتعد تلك البطولة أغلى سباق للخيل في العالم بجوائز بلغت 30.5 مليون دولار أمريكي.ويشارك فى البطولة أبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم، ويبلغ إجمالي الجياد المشاركة في ميدان الملك عبد العزيز 77 جوادا عالميا من 13 دولة، بجائزته المالية البالغة 20 مليون دولار أمريكي للمركز الأول.ويتقدم الخيل المشاركة في حفل السباق ماكسيموم سيكورتي وبن بطل وميدنايت بيسو وماتشو جوستو وتيسايتوس، تحت إشراف أفضل المدربين على المستوى العالمي.وأشاد الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل برعاية ولي العهد لهذه الفعالية العالمية الأغلى التي تقام على أرض السعودية للعام الثاني، وذلك في إطار حرصه لأن تكون المملكة وجهة الرياضات العالمية، وذلك وفق برامج «رؤية 2030».وقال الأمير بندر «أصبح كأس السعودية محط اهتمام ومتابعة محبي الفروسية من مختلف دول العالم، ونلاحظ ذلك من خلال حجم المشاركة في النسخة الثانية التي تشهد وجودا لأبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم».