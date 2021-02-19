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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رشا الفوال وجمال فتحي بضيافة نادي أدب المنصورة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:01 م
رشا الفوال
رشا الفوال
نضال ممدوح
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ينظم نادي أدب قصر ثقافة المنصورة، في السادسة من مساء الأحد المقبل، أمسية شعرية، بمشاركة الشاعرة رشا الفوال، والشاعر جمال فتحي، ويقدم الأمسية ويديرها الشاعر محمد عطوة، هذا وتأتي الأمسية ضمن احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها.

و"رشا الفوال" باحثة دكتوراة بقسم علم النفس كلية الآداب جامعة المنصورة، صدر لها عدة دواوين منها: «ألف حيلة وحيلة، حبنا قامت صلاته عن سلسلة أدب الجماهير، نصوص نثرية بعنوان قبل ذهابي عن سلسلة إبداع الحرية، وديوان موت الوجع عن دار الإسلام للنشر والتوزيع، وديوان ياللا هانرسم للأطفال عن المركز القومي لثقافة الطفل»، ولها عدد من الدراسات والمقاربات النقدية للأدب من المنظور النفسي.

أما الشاعر "جمال فتحى" فهو المشرف على صفحة أدباء مصر، بالقسم الثقافي بجريدة الجمهورية، أصدر ثلاثة دواوين هى: "فى السنة أيام زيادة"، و"عنيا بتشوف كويس"، وديوان "جلد ميت"، بالإضافة إلى مجموعة قصصية تحت عنوان "كعب أخيل"، كما صدر له كتاب من الأدب الساخر بعنوان "شفاء الموجوع فى أحوال دولة المخلوع"، الصادر من دار "الرواق" للنشر.

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