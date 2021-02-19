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محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث: ضبط متهم بإنشاء صفحة مزيفة لـ«مباحث الإنترنت».. ووفاة المستشار سامح كمال

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:56 م
المستشار سامح كمال
المستشار سامح كمال
محمد عيسى
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تنشر "الدستور" نشرة الحوادث، اليوم الجمعة، في مصر، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية.

نشرة الحوادث اليوم الجمعة 19-2-2021

ضبط متهم بإنشاء صفحة مزيفة لـ«مباحث الإنترنت» على «فيس بوك»

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة تحت مسمى «الجهاز القومي لمباحث الإنترنت لكشف النصابين ومنتحلين شخصيات وهمية» التفاصيل من هنا.

ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم تعيينهم في سوهاج

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والاحتيال على المواطنين.. التفاصيل من هنا.

ضبط طالب جامعي تخصص في فك تشفير القنوات الفضائية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (طالب جامعى – مقيم بمحافظة الشرقية).. التفاصيل من هنا.

وفاة المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق

توفي فجر اليوم المستشار سامح محمد كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، عن عمر يناهز 74 عامًا.. التفاصيل من هنا.

تحريات الأمن تكشف تغيب قتيل الصف منذ 9 أيام

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، عن أن جثة الشاب التي عثر عليها، بمنطقة زراعية، بإحدى قرى مركز الصف.. التفاصيل من هنا.

التحقيقات مع المتهمات بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم بحبس ثلاث متهمات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات لإتهامهم بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة. التفاصيل من هنا

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