وكيل «شباب البحيرة»: لولا الرئيس السيسي ما كانت «حياة كريمة» (حوار)

ـ ما الذي تستهدفه حياة كريمة لخدمة الشباب؟

ـ وماذا ستقدم حياة كريمة لمراكز الشباب في البحيرة؟

ـ ما هو حجم الأعمال التي تتضمنها حياة كريمة في المراكز الست؟

ـ ما الفارق بين مراكز الشباب قديما وما تستهدفه المبادرة ؟

ـ ما هي خطتكم للتعامل مع مشروعات حياة كريمة؟

ـ ما عائد حياة كريمة على المناطق الصحراوية والنائية؟

ـ ماذا حققت حياة كريمة خلال المرحلة الأولى؟

ـ ما هو وجه الاختلاف بين افتتاح مراكز الشباب قديما وما تتضمنه حياة كريمة مستقبلًا؟

ـ ما هي الخطة الاستثمارية لقطاع الشباب والرياضة بالبحيرة وما إجمالي التكلفة؟

ختاما.. كيف ترى مراكز الشباب في البحيرة عقب انتهاء مشروعات حياة كريمة؟

أكد الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، أن مبادرة حياة كريمة التي يشرف عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستهدف تنمية قدرات الشباب، والحفاظ عليهم ومنع استغلالهم، للوقوع فريسة سهلة في أيدي أصحاب الأهواء والانتماءات.وأضاف خلال حواره مع "الدستور"، أن المبادرة تستهدف تطوير مراكز الشباب، وتأهيلها بما يحقق خلق جيل من الشباب مثقف وواعي، وعلى دراية بما تواجه دولته من تحديات.وأوضح أن المرحلة الأولى لحياة كريمة نجحت في تنفيذ 4 مراكز شباب مطورة بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة خلال المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بتكلفة أكثر من 10 مليون جنيه بقرى عبد الحليم محمود وزاوية صقر وعلى مبارك، وإلى نص الحوار..ـ بداية حدثنا عن حياة كريمة وما تستهدفه في قطاع الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة؟حياة كريمة هي اسم على مسمى، فهي تستهدف الشباب باعتبارهم الامل والمستقبل الذي يترتب عليه الحفاظ على البلاد، وتقدم لهم كل احتياجاتهم.هناك اتجاه رئاسي ورغبة من الرئيس السيسي بضرورة الاهتمام بالشباب، والظليل على ذلك الاستعانة بشباب البرنامج الرئاسي، وتنسيقية الأحزاب في شغل وظائف قيادية، منها مجلس النواب.حياة كريمة في محافظة البحيرة، تستهدف تطوير مراكز الشباب، والأندية في 6 مراكز مختلفة بمحافظة البحيرة، هي أبو المطامير، حوش عيسى، كفر الدوار، أبو حمص، وادي النطرون، دمنهور.المبادرة جذرية، تستهدف، إحلال وتجديد الملاعب بشكل أساسي، وتطويرها على أعلى مستوى، وفقًا لمعايير ثابتة وهامة، بالإضافة إلى توفير كافة احتياجات الشباب، داخل مراكز الشباب، من ألعاب قوى، وأماكن لبناء اللياقة والحفاظ عليها، بما يضمن ايجاد جيل شبابي قادر على صناعة المستقبل.حقيقة القطاع الرياضى يشهد طفرة غير مسبوقة، وما تشهده مراكز الشباب بصفة خاصة أمر يستدعي الفخر برئيس دولة بحجم مصر، ودعني أقول الرئيس السيسي متابع جيد لكافة الأعمال التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة حرصا على الشباب.هناك خطة متكاملة لتطوير كافة مراكز الشباب بجميع قرى المحافظة خاصة مع دخول مشروع تطوير 1000 قرية مصرية الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرا حيز التنفيذ وتم فيه إدراج مراكز أبو المطامير وحوش عيسى وكفر الدوار وأبو حمص ومركز دمنهور وذلك بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارتى الشباب والتتنمية المحلية.نعمل هنا من خلال مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، على تكثيف الجهود للإنتهاء من المشروعات الشبابية الجديدة والتى يتم تنفيذها خلال مبادرة "حياة كريمة"، ولدينا مجموعات عمل تتابع عن وعي كافة المشروعات وتنفذ إذا تطلب الأمر، ونحن نعمل كمسؤلين في نسق واحد وفق رؤية الدولة.المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لم تغفل تنمية قدرات الشباب ورفع مستواهم بالقرى الأكثر إحتياجا والمناطق الصحراوية والنائية والتى تصل إليهم أيدى التطوير لأول مرة، ما يتم على أرض الواقع من مشروعات شبابية يستهدف إحداث نقلة نوعية بالمناطق الفقيرة والمحرومة والتى عانت طويلا خلال العقود الماضية.تم تنفيذ 4 مراكز شباب مطورة بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة خلال المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بتكلفة أكثر من 10 مليون جنيه بقرى عبد الحليم محمود وزاوية صقر وعلى مبارك والخرطوم، ويجري العمل للانتهاء من تنفيذ 7 مراكز شباب أخرى بقيمة 40 مليون جنيه للإنتهاء منها فى شهر مايو المقبل بقرى بلال بن رباح وعزرا وعبد الوهاب والياس والصفا والمروة والدواجن.تنفيذ مشروعات حياة كريمة يتم على أعلى مستوى وفقا للمواصفات والمعايير القياسية، بحيث تضم مراكز الشباب، قاعات للتدريب وملاعب لممارسة الأنشطة الرياضية ومكتبات إليكترونية وغيرها من وسائل تنمية قدرات الشباب وتفجير طاقتهم الإبداعية.الخطة الاستثمارية لقطاع الشباب والرياضة تتضمن 28 مشروعا جديدا بنظام حق الانتفاع بقيمة تقديرية 35 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تتضمن إنشاء 6 ملاعب مجهزة، وكذلك إقامة 4 حمامات سباحة لأول مرة بمراكز دمنهور وكوم حمادة وكفر الدوار وايتاى البارود وذلك لرفع القدرات البدنية وتنمية المهارات الرياضية للشباب.متفائل لأبعد الحدود، شكل مصر بيتغير، شكل مراكز الشباب اتغير، التغيير للأفضل ومحاكاة العصر، هي أفضل شى لتحقيق التنمية، لا تنمية دون تطوير، ولا تطوير دون رغبة حقيقية من القيادة السياسية، الرئيس وعد فأوفى، وعد بالتغيير، وأوفى في التنفيذ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رجل دولة لديه خطة نعمل على تنفيذها لتحقيق رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة 2030.