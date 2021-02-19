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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كيفية معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2021 للدارسين في الترم الأول

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:07 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع " جوجل " من قبل أولياء الأمور والطلاب عن رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2021، حتى يتمكن الطلاب من من معرفة الكود الخاص بهم من خلال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الإلكتروني الذي ومن خلاله يستطيع طلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي من أداء دخول الامتحانات على التابليت بشكل إلكتروني بالكامل.

ونظرًا لإرتفاع عمليات السيرش على محركات الإنترنت من قبل أولياء الأمور وطلاب الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، ويعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2021، وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2021

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2021، حتى يستطيع الطالب التسجيل ومعرفة الكود الخاص به، وذلك من خلال هذا الرابط:

http:studea.emis.gov.eg

1 - للاستعلام عن كود الطالب من خلال الرقم القومي، عليك أولًا الدخول عبر الرابط المباشر بموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاستعلام.

2 - وبعد ذلك يجب على الطالب أن يدخل الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقم والموجود في شهادة الميلاد.

3 - وبعد الإنتهاء من كتابة الرقم القومي الخاص بك قم بإدخال تاريخ الميلاد ثم أكتب المحافظة التابع لها وتحديد نوع الطالب.

4 - ثم يقوم الطالب بالضغط على زر التسجيل حتى تتمكن من الحصول على الكود الخاص به.

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وفي سياق متصل، يعتبر كود الطالب من الأمور المهمة لطلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي لأداء دخول الامتحانات عبر التابليت الخاص بكل طالب، ويوفر الوقت لدى أولياء الأمور والطلاب للتسجيل على جميع المنصات الإلكترونية التعليمية المخصصة لجميع الطلاب والتي قد وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع الطلاب لإستكمال الفصل الدراسي الثاني.

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