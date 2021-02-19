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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: نية واشنطن للتخلى عن العقوبات ضد إيران أمر جيد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:27 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
أ ش أ
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن نية الولايات المتحدة للتخلي عن العقوبات ضد إيران أمر جيد، مشيرًا إلى ضرورة استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال بيسكوف- في تصريح للصحفيين، اليوم الجمعة- "إن التخلي عن الدعوة لفرض العقوبات على إيران أمر جيد، لكن  الأهم هو استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي الإيراني".

وأضاف "تعرفون أننا الجانب الذي كان يؤكد أكثر من مرة تمسكه بخطة العمل الشاملة المشتركة، وكنا نعبر دائمًا عن أسفنا من انسحاب الولايات المتحدة من هذه الخطة، لذلك فلا نزال نؤيد هذه الوثيقة وندعو الجميع لعمل كل شيء ممكن لتنفيذها الفعال".

وتقضي خطة العمل الشاملة المشتركة التي وقعتها السداسية الدولية "الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين" وإيران عام 2015 برفع العقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي، لضمان عدم حصول طهران على الأسلحة النووية، واستمر سريان مفعول الخطة أقل من 3 سنوات، عندما أعلنت الولايات المتحدة في مايو 2018 انسحابها الأحادي الجانب من هذا الاتفاق واستعادة فرض العقوبات الشديدة ضد طهران.

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