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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول روسى يرجح تلقى الاتحاد الإفريقى أولى دفعات لقاح «سبوتنيك V» فى مايو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:26 م
لقاح سبوتنيك V
لقاح سبوتنيك V
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رجح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، اليوم الجمعة، أن يبدأ تسليم الشحنات الجزئية للقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى الاتحاد الإفريقي، في مايو المقبل، على أن يبدأ الجزء الأكبر من الشحنات في يونيو.

وأعلنت منصة الإمدادات الطبية الإفريقية، التابعة للاتحاد الإفريقي، في وقت سابق اليوم، أنها تلقت عرضًا من روسيا لتزويدها بـ300 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V".

وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الإفريقي على توريد 270 مليون جرعة من اللقاحات من شركات "أسترازينيكا" البريطانية و"فايزر" و"جونسون آند جونسون" الأمريكيتين، وسيكون لقاح "سبوتنيك V" مكملًا لمجموعة اللقاحات لـ55 دولة في الاتحاد.

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