مسئول روسى يرجح تلقى الاتحاد الإفريقى أولى دفعات لقاح «سبوتنيك V» فى مايو

رجح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، اليوم الجمعة، أن يبدأ تسليم الشحنات الجزئية للقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى الاتحاد الإفريقي، في مايو المقبل، على أن يبدأ الجزء الأكبر من الشحنات في يونيو.وأعلنت منصة الإمدادات الطبية الإفريقية، التابعة للاتحاد الإفريقي، في وقت سابق اليوم، أنها تلقت عرضًا من روسيا لتزويدها بـ300 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V".وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الإفريقي على توريد 270 مليون جرعة من اللقاحات من شركات "أسترازينيكا" البريطانية و"فايزر" و"جونسون آند جونسون" الأمريكيتين، وسيكون لقاح "سبوتنيك V" مكملًا لمجموعة اللقاحات لـ55 دولة في الاتحاد.