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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص تعلن اعتزامها اللجوء لبروكسل ومحافل دولية أخرى لعرض أزمة الهجرة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:16 م
نيكوس خريستوليديس
نيكوس خريستوليديس
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أعلنت الحكومة القبرصية اليوم الجمعة، اعتزامها اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية الأخرى على المستويين السياسي والتكنوقراطي لعرض أزمة الهجرة وتداعياتها الوخيمة التي تعاني منها البلاد، وضمان الحصول على المساعدة المطلوبة لمعالجتها بفعالية.

وذكر بيان صحفي مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والداخلية (ونقلته وكالة أنباء "سي إن إيه" القبرصية) أن وزير الخارجية نيكوس خريستوليديس ووزير الداخلية نيكوس نوريس عقدا ليلة أمس اجتماعًا بمشاركة مختصين من الوزارتين لمناقشة وتنسيق التعزيز الفعال لمواقف جمهورية قبرص في إطار مناقشة ميثاق الهجرة الجديد للاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بالبعد الداخلي للهجرة، تم تسليط الضوء، خلال الاجتماع، على خطورة الوضع في قبرص وحجم والعبء غير المتناسب الذي تتحمله قبرص من تدفقات الهجرة كبلد في الخطوط الأمامية.

وأضاف البيان أيضا:" أنه تمت الإشارة إلى حقيقة أن خصوصية قبرص في كونها جزيرة وأن جزء من أراضيها تحت الاحتلال العسكري، هي للسنة الرابعة على التوالي الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي لديها أكبر عدد من طلبات اللجوء مقارنة بعدد السكان، حيث تبلغ النسبة المئوية لطالبي اللجوء والمستفيدين من الحماية الدولية 4% من السكان، وهي نسبة عالية بشكل خاص، حيث أن النسبة في جميع الدول الأعضاء الأخرى تقترب من 1%".

وأكد البيان أن الغالبية العظمى من تدفقات الهجرة تأتي من تركيا"، وقال:" إن تركيا فشلت في تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة بالهجرة نحو قبرص، حيث أدى موقف تركيا إلى إنشاء طريق جديد للهجرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهو ما أثقل كاهل قبرص وفرض ضغوطًا هائلة على نظام اللجوء الوطني".

كما تم التأكيد على أن هناك حاجة ملحة للمفوضية الأوروبية والمنظمات الدولية أن تضع في الاعتبار الظروف والخصوصيات المتعلقة بقبرص والمساعدة في إيجاد حلول عملية فورية لمنع التدفقات غير القانونية وكذلك ضمان العودة القانونية لها".

وحدد الوزيران ضمن هذا الإطار خطة عمل واتفقا على إجراءات مشتركة على المستويين السياسي والتكنوقراطي في بروكسل والمحافل الدولية الأخرى، لعرض الأزمة الكبيرة للهجرة التي تواجهها قبرص وضمان أن تتلقى جمهورية قبرص المساعدة اللازمة لمعالجتها بشكل فعال.

جدير بالذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت 37 بالمائة من أراضي الجزيرة.

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