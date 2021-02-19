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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكثيف الحملات على محلات المبيدات والمخصبات بالفيوم

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:09 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، عللا تكثيف الحملات على محلات بيع المبيدات والمخصبات بجميع مراكز المحافظة والمتابعة المستمرة لفرض الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين، بالتعاون بين شرطة المسطحات والبيئة بقيادة العميد ياسر ابراهيم مدير إدارة شرطة المسطحات، وإدارة حماية المستهلك، ومفتشى التموين والجهات الرقابة على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية للتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات غير مصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.

ومرت إدارة المكافحة بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة بالتعاون مع شرطة المسطحات، على محلات بيع المبيدات والمخصبات والأسمدة الزراعية والعمل على ضبط المخالفين لقانون الزراعة المنظم لتلك المحلات رقم 53 لسنة 1966 وذلك بحضور المهندس فكري سلطان رئيس قسم الرقابة على المبيدات، والمهندس عبد الله سيد أحمد رئيس قسم الحشائش، والمهندس ربيع محمود محفوظ مسئول مكافحة حقلية وشرطة المسطحات، عاطف محمد توفيق، وناصر روبي شرطة المسطحات والبيئة.

وأسفرت الحملة على الآتي المرور على محل الميرا للمبيدات والمخصبات الزراعية الكائن بناحية دله بندر الفيوم، والمرخص باسم محمد نادر وتم الإطلاع على التراخيص وتبين بأنها سارية وتم الفحص الظاهري لبعض المبيدات بالمحل ووجدت سارية الصلاحية ومسجلة بوزارة الزراعة.

كما يتم المرور على محل الشركة المصرية للمبيدات والمخصبات الزراعية بشارع الورشة بندر الفيوم، والمرخص باسم مجدي عباس أحمد عباس، وتم الإطلاع على التراخيص وتبين بأنها سارية وتم الفحص الظاهري لبعض المبيدات بالمحل ووجدت سارية الصلاحية ومسجلة بوزارة الزراعة.


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