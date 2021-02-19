إجراءات التعامل في حال وفاة أحد أعضاء مجلس الشيوخ





إجراءات التعامل في حالة وفاة أحد اعضاء مجلس الشيوخ وتنص المادة 256 على إجراءات التعامل في حالة وفاة عضو من أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك كالآتي:



"يبلغ وزير الداخلية رئيس مجلس الشيوخ بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه". وتنص المادة 256 على إجراءات التعامل في حالة وفاة عضو من أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك كالآتي:"يبلغ وزير الداخلية رئيس مجلس الشيوخ بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه".

«الإعلاميين» تُحيل تامر أمين للتحقيق بعد واقعة «الصعايدة» وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضي، وذلك بعد سلسلة متواصلة من المناقشات بين الاعضاء وانتهت بالموافقة النهائية.