إجراءات التعامل في حال وفاة أحد أعضاء مجلس الشيوخ
الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:39 م
عائشة حسنطباعة
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضي، وذلك بعد سلسلة متواصلة من المناقشات بين الاعضاء وانتهت بالموافقة النهائية.
"يبلغ وزير الداخلية رئيس مجلس الشيوخ بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه".
إجراءات التعامل في حالة وفاة أحد اعضاء مجلس الشيوخوتنص المادة 256 على إجراءات التعامل في حالة وفاة عضو من أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك كالآتي:
"يبلغ وزير الداخلية رئيس مجلس الشيوخ بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه".