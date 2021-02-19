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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إجراءات التعامل في حال وفاة أحد أعضاء مجلس الشيوخ

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:39 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عائشة حسن
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وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضي، وذلك بعد سلسلة متواصلة من المناقشات بين الاعضاء وانتهت بالموافقة النهائية.

إجراءات التعامل في حالة وفاة أحد اعضاء مجلس الشيوخ

وتنص المادة 256 على إجراءات التعامل في حالة وفاة عضو من أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك كالآتي:

"يبلغ وزير الداخلية رئيس مجلس الشيوخ بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه".

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وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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