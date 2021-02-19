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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: قافلة «صناع الخير» نموذج للتلاحم بين الحكومة والمجتمع المدني

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:07 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن قافلة مؤسسة صناع الخير تظهر مدى التلاحم والتكامل بين الجهود الحكومية وجهود مؤسسات المجتمع المدني، في دعم الأسر الأكثر احتياجًا بالمواد الغذائية وحقائب الحماية من فيروس كورونا والمستلزمات الطبية والبطاطين، بالإضافة إلى قافلة كبرى للكشف على أمراض العيون وتوزيع العلاج المجاني.

وأشار «عطية»، في بيان اليوم الجمعة، إلى أنه بإشراف من التضامن الإجتماعى سيتم توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية طبقًا لضوابط محددة بشكل منظم، ووفقًا للأسماء التي تم حصرها بمنتهى الشفافية لضمان وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها، بجانب الإعداد المسبق لتجهيز الحالات المرضية التي تم الكشف عليها ضمن القافلة.

ونوه بأن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاق فعاليات قافلة المساعدات الإنسانية والطبية الموسعة لمبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية، والتي تأتي ضمن مبادرات «حياة كريمة».


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