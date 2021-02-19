محافظ أسوان: قافلة «صناع الخير» نموذج للتلاحم بين الحكومة والمجتمع المدني

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن قافلة مؤسسة صناع الخير تظهر مدى التلاحم والتكامل بين الجهود الحكومية وجهود مؤسسات المجتمع المدني، في دعم الأسر الأكثر احتياجًا بالمواد الغذائية وحقائب الحماية من فيروس كورونا والمستلزمات الطبية والبطاطين، بالإضافة إلى قافلة كبرى للكشف على أمراض العيون وتوزيع العلاج المجاني.وأشار «عطية»، في بيان اليوم الجمعة، إلى أنه بإشراف من التضامن الإجتماعى سيتم توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية طبقًا لضوابط محددة بشكل منظم، ووفقًا للأسماء التي تم حصرها بمنتهى الشفافية لضمان وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها، بجانب الإعداد المسبق لتجهيز الحالات المرضية التي تم الكشف عليها ضمن القافلة.ونوه بأن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاق فعاليات قافلة المساعدات الإنسانية والطبية الموسعة لمبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية، والتي تأتي ضمن مبادرات «حياة كريمة».