«كورونا» يُغلق 6 مساجد جديدة بالسعودية

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن إغلاق 6 مساجد جديدة بعد الكشف عن 6 حالات تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وقالت الوزارة، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "قررت وزارة الشئون الإسلامية اليوم، إغلاق 6 مساجد مؤقتًا بخمس مناطق بعد ثبوت 6 حالات كورونا بين صفوف المصلين".وأشارت وزارة الشئون الإسلامية، إلى أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 12 يومًا، بلغ 98 مسجدًا، تم فتح 87 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار حرص المملكة على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.