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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سقوط أمطار خفيفة بالفيوم (صور)

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:24 م
أمطار خفيفة بالفيوم
أمطار خفيفة بالفيوم
الفيوم - زينب علاء
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شهدت محافظة الفيوم، أمطارًا خفيفة على مختلف المناطق، منذ قليل، وسط غيوم في السماء، واستمرت الأمطار لعدة دقائق.

ووجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمة والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى خلال الأيام المقبلة، مطالبًا بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحى والمعدات الخاصة بشفط المياه والأطقم العاملة عليها، وكذلك القيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية.

وشدد المحافظ على تواجد القيادات المحلية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالشارع على مدار الساعة، لمتابعة الحالة العامة للشوارع والطرق، فضلًا عن مراجعة جاهزية كافة المعدات واللوادر وسيارات الشفط فى جميع الأماكن التى تتعرض لتراكمات مياه، لسرعة سحبها والحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية.

ولفت إلى ضرورة إعداد قاعدة بيانات بأسماء وأرقام تليفونات سائقي هذه المعدات، والتنسيق المتبادل بين مختلف المراكز والقطاعات في التعامل مع الأزمات، ودراسة مواقع تمركز الوحدات والمعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مع تشكيل فرق عمل على اتصال دائم مع غرفة عمليات المحافظة.

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