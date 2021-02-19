12 وفاة و4024 إصابة جديدة بـ«كورونا» في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 4024 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 661 ألفًا و477 إصابة.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - أنه تم تسجيل 1802 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 614 ألفا و529 حالة وبنسبة شفاء 92.9%.مشيرة إلى أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 13 ألفا و232 حالة وفاة.