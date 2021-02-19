337 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 374 ألفًا و366 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 346 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 365 ألفًا و363 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 4 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.454 حالة منذ بداية الجائحة.