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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد : استمرار أعمال تطوير المنطقة المحيطة بسوق الاسماك وبازار بورسعيد وشارع الصباح بحى العرب

استمرار تطوير المنطقة المحيطة بسوق الأسماك وشارع الصباح بحي العرب ببورسعيد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:00 م
شارع الصباح ببورسعيد
شارع الصباح ببورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الجمعة عن استمرار العمل فى تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع بنطاق حى العرب تماشيا مع الطفرة التنموية والخدمية التى يشهدها حى العرب وكافة أحياء المحافظة، موضحا أنه جارى العمل فى رصف وتطوير الشوارع المحيطة بسوق الأسماك الجديد وبازار بورسعيد الجديد وشارع الصباح وذلك لتتناسب مع طبيعة المشروعات الخدمية بهذه المناطق.

وأشار محافظ بورسعيد أن العمل فى تطوير المنطقة المحيطة بسوق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد يتم على أعلى مستوى لتحقيق السيولة المرورية ومنع الاذدحام نظرا لما تشهده هذه المنطقة من إقبال كبير للمواطنين للحصول على المنتجات الغذائية من الاسواق وباعتبارها من المحاور الرئيسية فى منتصف المحافظة، لافتا أنه يتم إعادة رصف هذه الشوارع والاهتمام بالمسطحات الخضراء وزيادة الإضاءة وأنه جارى الانتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع الكفاءة وفق للجدول الزمنى المحدد.

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