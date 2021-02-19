النيابة تطلب تحريات الأمن حول دهس سيارة نقل طفلًا فى الجيزة

طلبت النيابة العامة بالجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول دهس سائق سيارة نقل طفلًا عن طريق الخطأ، أثناء عودته للسيارة بالخلف.وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع طفل في حادث تصادم ببولاق الدكرور، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، صدمته سيارة نقل محملة بالأسمنت، وتم التحفظ على قائدها.تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.