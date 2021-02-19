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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تطلب تحريات الأمن حول دهس سيارة نقل طفلًا فى الجيزة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:47 م
دهس سيارة نقل لطفل
دهس سيارة نقل لطفل
محمد عيسى
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طلبت النيابة العامة بالجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول دهس سائق سيارة نقل طفلًا عن طريق الخطأ، أثناء عودته للسيارة بالخلف.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع طفل في حادث تصادم ببولاق الدكرور، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، صدمته سيارة نقل محملة بالأسمنت، وتم التحفظ على قائدها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

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