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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين تدعو واشنطن مجددا للتعامل مع الخلافات الاقتصادية بشكل عقلاني

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:59 م
جريدة الدستور
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دعت الصين اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية إلى التعامل مع الخلافات الاقتصادية والتجارية بشكل عقلاني، وتعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقا على تصريح وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" أمس بأن التعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة السابقة على الصين ستستمر في المرحلة الجارية، إلى جانب صدور تقرير عن غرفة التجارة الأمريكية أمس الأول بأن فك الارتباط كاملا بين الولايات المتحدة والصين سيؤدي إلى خسائر فادحة بمئات المليارات من الدولارات للولايات المتحدة، وأن الطيران وأشباه الموصلات والمعدات الكيميائية والطبية الأمريكية والصناعات الأخرى ستعاني من خسائر فادحة.

وقالت يينغ إن "جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة هو المنفعة المتبادلة والفوز المشترك، ولا يوجد فائز في الحرب التجارية، وقد تم إثبات ذلك من خلال عدد كبير من الحقائق، فإن فك الارتباط مع الصين يعني الانفصال عن الفرص، والمستقبل، والعالم".

وأضافت يينغ "تأمل الصين أن تستمع الولايات المتحدة إلى أصوات الدوائر الصناعية والتجارية والأشخاص ذوي البصيرة في الداخل والخارج، وتصحح الممارسات الخاطئة ذات الصلة، وتعزز الحوار والتواصل مع الصين، لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة، والتعامل مع الخلافات الاقتصادية والتجارية بشكل عقلاني وتعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة".

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