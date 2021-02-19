حملات لتمهيد الطرق ورفع القمامة ومواسير الصرف الصحي القديمة ببني مزار

نظمت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا حملات لتمهيد وتسوية الشوارع ورفع تراكمات القمامة ومواسير الصرف الصحي القديمة بأحياء وشوارع المدينة والطريق الصحراوي الشرقي.قال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار أن الوحدة المحلية قامت اليوم الجمعة بتمهيد وتسوية شوارع بورسعيد غرب والعاشر من رمضان بحي جنوب المدينة بواسطة الجليدر كما قامت برفع مواسير الصرف الصحي القديمة بشارع ترعة أبو حسيبة الشرقي بحي شرق كما تم رفع تراكمات القمامة من أسفل أبراج الكهرباء بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق قرية بني صامت.وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة الأهتمام بحالة النظافة وإصلاح وصيانة الطرق للتيسير علي المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.