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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص وعلاج 1178 مواطن في قافلة علاجية ببني سويف (فيديو)

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:55 م
قافلة علاجية ببني
قافلة علاجية ببني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، انتظام العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، والتي تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، وأن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة،وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية منشأة أبو مليح مركز سمسطا على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، مكونة من 8 عيادات بإجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1178 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 95 حالة - معمل طفيليات 37 حالة - حالات الأشعة 23 حالة- استصدار 11 قرار نفقة دولة - تحويل عدد 18 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 61 حالة

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ 113 مواطن، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن تلك القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، بقيادة الدكتور محمد خلف عبد الحميد، منسق القوافل العلاجية بالمديرية.

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