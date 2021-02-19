سقوط شخصين من سيارة بطريق «أبوسبمل» في أسوان

أصيب شخصين أثر سقوطهم من سيارة نقل بطريق أبوسمبل السياحى، تحديدًا عند منطقة توشكى بمحافظة أسوان، اليوم الجمعة.وتلقى مرفق أسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بتعرض شخصين للإصابة أثر سقوطهم من سيارة نقل بطريق أبوسمبل السياحي، تحديدًا عند منطقة توشكى، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.