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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لمطالعة النماذج الارشادية وأرقام الجلوس

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:14 م
امتحانات الازهر
امتحانات الازهر
الدستور
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يقدم لكم موقت "الدستور" رابط بوابة الأزهر الالكترونية 2021، ومن خلال يستطيع الطلاب الحصول العديد من النماذج الخاصة بالامتحانات للسنوات الماضية، بعد إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن توحيد امتحانات سنوات النقل في امتحان مجمع بداية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية الأزهرية، كما أيضا يمكن من خلاله معرفة خطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية لطلاب المعاهد الأزهرية 2021.

نماذج استرشادية لـ طلاب الأزهر 2021

وخصصت بوابة الازهر الالكترونية، أيقونة خاصة ببعض النماذج الاسترشادية للامتحانات، وذلك بالتزامن مع قرب الامتحانات التي من المقرر أن تنطلق يوم 27 يناير في المعاهد الأزهرية.

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جاءت النماذج الاسترشادية تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور، في البحث عن طريقة الامتحانات الجديدة، بعد إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن توحيد امتحانات سنوات النقل في امتحان مجمع بداية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية الأزهرية، كما اتأحت بوابة الازهر للطالب تحميل المادة بصيغة الكتاب الإلكتروني PDF لسهولة القراءة من الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول.

المواد التي تم نشر نماذج استرشادية بها

وشملت النماذج التي تم وضعها على بوابة الأزهر الإلكترونية، مواد: اللغة الإنجليزية، والأحياء، والتاريخ، والتربية الفنية، والجبر، والجغرافيا، والفيزياء، والحاسب الآلي، واللغة الفرنسية، والهندسة، وعلم نفس تجريبي، وكيمياء استرشادي.

خطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية لطلاب المعاهد الأزهرية 2021

- الخطوة الأولي: تسجيل الطالب الدخول من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 علي الموقع الرسمي.

- الخطوة الثانية: اختيار الطالب تسجيل بيانات استمارة الامتحانات.

- الخطوة الثالثة: كتابة الطالب الرقم السري الذي حصل عليه من المعهد المقيد فيه الطالب.

- الخطوة الرباعة: تسجيل الطالب كافة بياناته بالكامل وهي ( الأسم رباعي - الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقمًا - تاريخ ميلاده ).

- الخطوة الخامسة: كتابة الطالب اسم المعهد الخاص به والمنطقة التعليمية التابع لها.

- الخطوة السادسة: اختيار الطالب نوع الشهادة التي تم تسجيل استمارتها والسعبة والمذهب.

- الخطوة السابعة: اختيار نوع الإستمارة جديد أم باقي للإعادة.

- وأخيرًا الخطوة الثامنة: كتابة الطالب وسيلة تواصل خاصة به مثل ( رقم التليفون - البريد الإلكتروني).

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