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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد عودة الطيران الروسي إلى شرم الشيخ والغردقة 2021

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:54 م
الطيران الروسي
الطيران الروسي
شيماء حسين
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يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد عودة الطيران الروسي إلى شرم الشيخ والغردقة 2021، واستئناف النشاط السياحي في مصر من جديد عقب توقفه بصورة كلية منذ جائحة كورونا العالمية التي أدت إلى توقف رحلات الطيران وعلق جميع المنافذ لعدم تفشي العدوى بين المواطنين والمسافرين والذي حظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة.

موعد عودة الطيران الروسي إلى شرم الشيخ والغردقة 2021

حصلت شركة نورد ويلد للطيران الروسي على حق القيام بـ 4 رحلات أسبوعية بواقع رحلتين إلى الغردقة و رحلتين إلى شرم الشيخ بدءا من 28 مارس المقبل على أن تتم زيادة الرحلات فور انتظام التشغيل وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي ينتشر بسرعة فائقة، وذلك حرصا على سلامة السائحين الروس القادمين لقضاء اجازتهم في مصر على أن تكون الرحلات مباشرة من المطارات الروسية إلى مطارات شرم الشيخ و الغردقة.

استئناف الرحلات الروسية إلى مصر عقب توقف دام 5 سنوات

توقف الطيران الروسي مباشرة إلى المطارات المصرية منذ رحيل السائحين الروس من مصر عقب حادث سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ وبذلك تأثر سوق السياحة المصرية حيث يعد نسبة السياح الروس 70% من سوق تشغيل السياحة بالفنادق والبازات والقرى السياحية مراكز الغطس ورحلات السفاري حيث جاءت الضربة القاضية للسياحة المصرية عقب قرار حظر السفر وإغلاق المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي فرض على الجميع التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار العدوى.

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ردود أفعال قرار استئناف الطيران الروسي إلى مصر 

ينتظر خبراء السياحة في مصر والعاملين بها موعد عودة الطيران الروسي إلى شرم الشيخ والغردقة 2021، لما لها من أثر كبير على إنعاش حركة السياحة في مصر بجميع أنواعها و تعويض الخسائر المادية لأصحاب القرى والمنتجعات السياحية والفنادق ومراكز الغوص و مكاتب السفاري حيث يعد قرار استئناف الرحلات الروسية بمثابة عودة الروح المجال السياحي المصري نظرا لأن نسبة السياح الروس تتجاوز الـ 70% من إجمالي عدد السائحين القادمين إلى مصر.

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