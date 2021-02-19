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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مشاركة 264 محلا بالأوكازيون الشتوي وتحرير 25 محضرا لمحلات بالإسكندرية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:52 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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شددت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

فعلى صعيد الرقابة التجارية، قامت إدارة التجارة الداخلية بقيادة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية، باستصدار تصاريح مشاركة لفعاليات الآوكازيون الشتوى لعدد 264 محل تجارى حتى الأن، وتحرير 25 محضر لمحلات شاركت فى الآوكازيون بدون تصريح، وتحرير 6 محاضر لمحلات أوكازيون وهمي.

كما قامت حملات الإدارات التموينية المختلفة تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بحملات موسعة على مستوى 8 إدارات، وأسفرت عن تحرير عدد من المحاضر والمخالفات التموينية بنطاق المحافظة.

حيث قامت إدارة تموين المنتزه، بحملات فى نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير 16 محضر عدم حمل شهادات صحية، و11 محضر عدم الإعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين إدارى لعدم ثبوت مخالفات نتيجة فحص شكاوى.

كما قامت إدارة تموين وسط بحملات فى نطاق الإدارة، وتم تحرير 7 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و5 محاضر لثلاجات مواد غذائية مخالفة،و محضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة، كما تم سحب 8 عينات دقيق من المطاحن للتحليل.

كذلك قامت إدارة تموين شرق بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 22 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 12 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، تحرير 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر لبقالين تموين استيلاء على مال عام، وتم سحب عينات مكرونة ودقيق وخبز للتحليل.

وقد قامت إدارة تموين العامرية له بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 20 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، محضر لبقال تموينى مخالف، وتم سحب عينات قمح ودقيق ومكرونة للتحليل.

وعلى صعيد آخر قامت إدارة تموين العجمى بحملات بنطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 11 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و13 محضر عدم حمل شهادات صحية، و13 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و5 محاضر لمخابز سياحية دون ترخيص، و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

كما قامت إدارة تموين غرب والجمرك بحملات فى نطاق الإدارة، مما أسفرت عن تحرير 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضرين ثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفين، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

كذلك قامت إدارة تموين برج العرب بحملات أسفرت عن تحرير 3 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و7 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمخبز سياحي بدون ترخيص، ومحضرين إعدام مضبوطات تنفيذا لقرارات النيابة، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

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