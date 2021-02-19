انقلاب سيارة محملة بالأنابيب في كفر الشيخ (صورة)

انقلبت سيارة جامبوا محملة بأسطوانات غاز بعزبة "الحنطور" التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وهو ما سبب خوفا وهلع بين الأهالي خشية حدوث أي انفجار جراء الحادثة، مطالبين المسئولين بسرعة إنقاذ الوضع ووضع خطة للتصرف إزاء ذلك النوع من الحوادث.من جانبه فقد أكد جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، خلال تصريحات خاصة ل"الدستور"، أنهم قد تلقوا بلاغا بسقوط سيارة تحمل أسطوانات غاز على أحد الطرق، وكانت في طريقها لأحد المستودعات وكانت جميع الأسطوانات فارغة، لافتا أنها لو كانت ممتلئة لانفجرت وحدثت كارثة.وأوضح رئيس مطوبس، أنه على الفور تم التعامل مع ورفعها بواسطة 2 ونش، وتم السيطرة علي الوضع وعادت الأمور على طبيعتها في أسرع وقت، مؤكدا أنهم يتابعون الطرق بصفة مستمرة وخاصة خلال تساقط الأمطار خشية وقوع أي طارئ.