إصابة شخص فى حادث سير بأسوان

وقع حادث تصادم سيارة مع توكتوك، اليوم الجمعة، عند مطلع الصداقة الجديدة من ناحية الجزيرة بمدينة أسوان.وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مع توكتوك، عند مطلع الصداقة الجديدة من ناحية الجزيرة بمدينة أسوان، ما أسفر عن إصابة شخص، ونقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.