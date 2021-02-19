المصمم «زهير مراد» يطرح مجموعته لموسم ما قبل فصل الخريف 2021 (صور)

قدم مصمم الازياء اللبناني العالمي "زهير مراد" مجموعته الجديدة لموسم ما قبل فصل الخريف لعام 2021 خلال فعاليات اليوم الاول لاسبوع الموضة العالمى في نيويورك بتشكيلة مختلفة ومتميزة تظهر وكأنها منحوته لتبرز جمال المرأة وجاذبيتها.- الأقمشة والخامات:قدم زهير مراد تصميمات مجموعته الجديدة بتشكيلة مختلفة من الاقمشة من الكريب والحرير والدانتيل والمخمل.- التصميمات:قدم زهير مراد العديد من تصميمات العبايات الواسعة والقصات المرنة والأكمام المنفوخة والشقوق وبرزت الأكتاف المحددة بدقة وتم إبرازهما من خلال قبه على شكل قلب تزين الفساتين والقمصان الخفيفة.قدمت مجموعة بلوزات من التفتا الحريرية مع خطوط لياقة متدلية وسترات سبنسر بأكمام مزدانه بالريش وبنطلونات تكشف الكاحل تأتي بقصات فضفاضة.- الألوان:قدم زهير مراد مجموعته لموسم ما قبل خريف 2021 بلوحة ألوان غنية ودرامية تتدرج من الأحمر والبرقوق، العنابي إلى الذهبي اللامع واللون الأخضر الفاتح مع قطع مميزة باللون الأزرق الفاتح.