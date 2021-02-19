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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

محمد نجيب.. محطات في حياة «الرئيس الأول»

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:53 م
محمد نجيب
محمد نجيب
نرمين ضيف الله
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كانت حياته مليئة بالأحداث السياسة الكثيرة، فالرجل الذي امتاز بالوطنية الشديدة وراعى عن ظهر قلب المصلحة العليا للوطن، اتسمت حياته بالزخم في المحطات المختلفة، فلم تكن حياته مجرد أحداث عابرة فقط، بل كانت مثل على حياة رجل مكافح، ظلّ يعمل بجد حتى أصبح أول رئيس لمصر.


ميلاده
ولد محمد نجيب بالسودان بساقية أبو العلا بالخرطوم، لأب مصري وأم مصرية سودانية الأصل اسمها زهرة محمد عثمان، اسمه الكامل محمد نجيب يوسف قطب القشلان، يوجد اختلاف حول تاريخ ميلاده، حيث إن التاريخ الرسمي لدى التسنين الذي قام به الجيش هو 19 فبراير 1901، وعادة لا يكون دقيقًا، أما في مذكراته، فقد ذكر أن أحد كبار عائلته قال له أنه ولد قبل أحد أقربائه بأربعين يومًا، وبالحساب وجد أن تاريخه ميلاده هو 7 يوليو 1902هذا هو نجيب.

حياته مع أسرته
بدأ والده يوسف نجيب حياته مزارعًا في قريته النحارية مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية في مصر، وهي بجوار قرية إبيار الشهيرة.

التحاقه بالكلية الحربية ومن ثم زواجه
التحق بالمدرسة الحربية وتفوق فيها، وبعد تخرجه شارك في حملات استرجاع السودان 1898، تزوج يوسف نجيب من سودانية اسمها سيدة محمد حمزة الشريف وأنجب منها ابنه الأول عباس ثم طلقها، وبعدها تزوج من السيدة "زهرة" ابنة الأميرالاي محمد بك عثمان في عام 1900.

أنجب يوسف من السيدة زهرة ثلاثة أبناء هم محمد نجيب وعلي نجيب ومحمود نجيب، وأنجب أيضًا ستة بنات. عندما بلغ محمد نجيب 13 عامًا توفي والده، تاركًا وراءه أسرة مكونة من عشرة أفراد، فأحس بالمسؤولية مبكرًا، ولم يكن أمامه إلا الاجتهاد في كلية جوردن حتى يتخرج سريعًا.

مذكرات محمد نجيب
يقول محمد نجيب في مذكراته: "كنت طالبًا في السنة الثانية بالكلية 1914 وجاء المستر سمبسون، مدرس اللغة الإنجليزية، ليملي علينا قطعة إملاء جاء فيها: أن مصر يحكمها البريطانيون، فلم يعجبني ذلك. وتوقفت عن الكتابة. ونهضت واقفًا وقلت له: لا يا سيدي مصر تحتلها بريطانيا فقط ولكنها مستقلة داخليًا وتابعة لتركيا، فثار المدرس الإنجليزي وغضب وأصر على أن أذهب أمامه إلى مكتبه وأمر بجلدي عشر جلدات على ظهري واستسلمت للعقوبة المؤلمة دون أن أتحرك أو أفتح فمي".


مشاركه نجيب في ثوره 1919
ومع قيام ثورة 1919 أصر على المشاركة فيها على الرغم من مخالفة ذلك لقواعد الجيش، فسافر إلى القاهرة وجلس على سلالم بيت الأمة حاملًا علم مصر وبجواره مجموعة من الضباط الصغار، ثم انتقل إلى سلاح الفرسان فيشندي، وألغيت الكتيبة التي يخدم فيها، فانتقل إلى فرقة العربة الغربية بالقاهرة عام 1921.

حصوله على العديد من الشهادات والرتب
حصل على شهادة الكفاءة، ودخل مدرسة البوليس لمدة شهرين، واحتك بمختلف فئات الشعب المصري، وتخرج وخدم في أقسام عابدين، مصر القديمة، بولاق.

ثم حصل على شهادة الباكلوريا عام 1923، والتحق بكلية الحقوق، ورقي إلى رتبة ملازم أول.

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