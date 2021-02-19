7 نصائح لربات البيوت لترويج مشروعاتهن عبر السوشيال ميديا

تسعى العديد من ربات البيوت لشغل أوقاتهن من خلال البحث عن عمل من المنزل، والأمر يتوقف على كيفية تسويق هذا المشروع لذا نقدم في هذه السطور بعرض بعض النصائح التي يقدمها الخبير رضوان الجبلي لهن، لترويج المشروعات عبر السوشيال ميديا.1- التخصص في مجال معين ولا يتم التشتيت بين المشروعات المختلفة.2- البدء بالجروب وليس الصفحة وضم المهتمين بالمجال في أول الأمر.3- التوسع في إشراك المهتمين على الجروب.4- إنشاء صفحة وعمل إعلانات.5- استخدام خاصية الاستوري للترويج للمشروع الخاص بك.6- ركز على المحتوى الخاص بحملة التسويق أن تكون مشوقة.7- انشر فيديوهات لحملة التسويق الخاصة بك.