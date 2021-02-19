3000 إصابة جديدة و71 حالة وفاة بكورونا في رومانيا

سجلت رومانيا 3 آلاف إصابة جديدة و71 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو رومانيا الدولي، اليوم الجمعة، أن 936 مريضًا بـ(كوفيد- 19) يتلقون العلاج اللازم بوحدات العناية المركزة.ووصل عدد جرعات اللقاحات المضادة للمرض، التي تقدمها سلطات الصحة في رومانيا يوميًا، إلى 40 ألف جرعة، كما بلغ إجمالي عدد الجرعات التي تم استخدامها نحو 1.3 مليون جرعة، حيث تلقى 754 ألف شخص اللقاح منذ بداية حملة التطعيمات في الـ27 من شهر ديسمبر الماضي.وتعد معظم الجرعات التي استُخدمت في البلاد من إنتاج شركة "فايزر" الأمريكية، إلى جانب عدد كبر من لقاح شركة "موديرنا" الذي قد استُخدم هناك منذ الرابع من شهر فبراير الجاري.