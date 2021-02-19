كورونا.. عودة العبادة للكنائس الإنجيلية بمصر بعد تعليقها

اجتمع اليوم الجمعة، المجلسُ الإنجيليُّ العام ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، بمقر الطائفة بمصر الجديدة، لمتابعة جميع التقارير الخاصة بتداعيات انتشار فيرس كورونا؛ وبناءً عليه قرر المجلس الآتي:١- العودة التدريجية للعبادة كل أيام الأسبوع، لكل الاجتماعات العامة والفرعية وجميع المناسبات، والأفراح والجنازات، واللقاءات الروحية وبيوت الخلوة، لجميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، مع التشديد والتدقيق على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيليَّة.٢- قرر المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب بتكليف اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيليَّة، بمتابعة ورصد الوضع الطبي في جميع كنائسنا الإنجيليَّة، خلال شهري فبراير ومارس، على أن يتم إرسال تقارير المتابعة وكل ما هو جديد إلى رئاسة الطائفة الإنجيليَّة.