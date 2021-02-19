859 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بكورونا فى فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 859 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و7 حالات وفاة، و1025 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت "الكيلة"- في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطنيية- أنه تم تسجيل حالتي وفاة في مدينة الخليل، واثنتين في مدينة القدس، و3 وفيات في قطاع غزة.وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات في عموم فلسطين، لافتة إلى أن هناك 75 مصابًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 على أجهزة التنفس الاصطناعي.