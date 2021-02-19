77 حالة وفاة وأكثر من 8 آلاف إصابة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، عن تسجيل 77 حالة وفاة و8 آلاف و17 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى إيران خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، في تصريح نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، إن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد- 19" المسجلة في إيران منذ بداية الأزمة ارتفع بذلك إلى 59 ألفا و341 حالة.وأضافت أن إجمالي الإصابات المسجلة على مدى الفترة نفسها بلغ مليونا و558 ألفا و159 حالة، تعافى منها مليون و331 ألفا و162 حالة، بينما يخضع 3 آلاف و669 شخصا للعناية المركزة.