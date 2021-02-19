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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجنة بكل محافظة للإسراع في تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:26 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
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قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هناك توجيهات لفريق العمل بوزارة التنمية المحلية والمحافظات بعقد اجتماعات تنسيقية متوالية مع مسئولي الهيئة الهندسية والجهات المركزية فيما يخص كل مركز إداري حتى يتسنى بدء التنفيذ السريع وإزالة أي معوقات بشكل فوري وتوفير كافة الأراضي المطلوبة والاهتمام بالمشروعات الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم، مضيفًا أن هذا الاجتماع هو الأول في سلسة هذه الاجتماعات والتي ستتواصل بكثافة وبشكل يومي خلال المرحلة المقبلة.

واستهدف الاجتماع الذي عقدته وزارة التنمية المحلية تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء رقم ٢٧٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وبوصفها الوزارة المسئولة عن التنسيق فيما يتعلق بمجموعة عمل البنية الأساسية والخدمات، مراجعة موقف المشروعات المدرجة بخطة التنمية المتكاملة لـ7 مراكز إدارية، وهي: أشمون، والشهداء بمحافظة المنوفية، والصف، وأطفيح بمحافظة الجيزة، وشربين بالدقهلية، والقنطرة شرق بالإسماعيلية، والحسينية بالشرقية، والاتفاق على حزمة المشروعات والقرى الجاهزة للتنفيذ بشكل فوري ووضع خطة تنفيذية وتوفير متطلبات التنفيذ الفوري.

وخلال الاجتماع وجه وزير التنمية المحلية بمواصلة هذه الاجتماعات التنسيقية ميدانيًا بالمحافظات وبمقر وزارة التنمية المحلية خلال الفترة القادمة لتشمل كافة المراكز الإدارية المستهدفة وعددها 51 مركزًا، والاستمرار في التنسيق عالي المستوى الجاري حاليًا مع الجهات المسئولة عن التتفيذ وهي أجهزة وزارة الاسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما وجه شعراوي بضرورة وجود حلول غير تقليدية لأي مشاكل أو تحديات تواجه عملية تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلي أنه تم تشكيل لجنة بكل محافظة ستكون مسئولة عن التنسيق من أجل توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات المُخططة، خاصة مشروعات الصرف الصحي والمدارس، وسيتم إعداد ملفات كاملة بالأراضي التي يمكن استغلالها.

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