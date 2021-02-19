تونس: الحصول على 8 ملايين و800 ألف جرعة لقاح العام الحالى

أكد وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، اليوم الجمعة، أن تونس ستحصل علي إجمالي 8 ملايين و800 ألف جرعة لقاح ضد فيروس "كورونا" في عام 2021، من أجل تلقيح 5 ملايين شخص.وقال مهدي- خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي خصصت للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمسئولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد- إن أولى الدفعات التي ستصل إلى تونس في شهر مارس المقبل تتكون من 93600 جرعة من لقاح "فايزر".وأضاف أن تونس ستتلقى أيضا في شهر مارس بين 148 ألفا و207 آلاف جرعة لقاح من نوع "أسترازينيكا" عن طريق المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كورونا "كوفاكس"، فضلا عن 100 ألف جرعة من نوع "فايزر" عن طريق الشراء المباشر.وأشار مهدي إلى أن تونس بدأت اتصالات مع 14 معملا عالميا وتجري مفاوضات مع المعامل التي أنهت تجاربها السريرية لاقتناء اللقاح.