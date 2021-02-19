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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

في ذكرى ميلاده.. 26 معلومة عن محمد نجيب أول رئيس لمصر

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:54 م
محمد نجيب
محمد نجيب
نرمين ضيف الله
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عُرف بأنه الرئيس الأول لجمهورية مصر العربية، ورغم أن حياته امتلأت بالأحداث الحزينة، إلا أنها امتلأت أيضًا بالزخم السياسي والعسكري على حدٍ سواء، ما جعل قصة حياته مثيرة للجدل بكافة تفاصيلها الصغيرة منها قبل الكبيرة، هذا هو محمد نجيب، رئيس مصر الأول، الذي يوافق اليوم ذكرى مولده.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن محمد نجيب.

- اسمه محمد بك نجيب يوسف قطب القشلان، ويُصنف كسياسي وعسكري.

- أول رئيس لجمهورية مصر بعد إنهاء الملكية وإعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953.

- يعد قائد ثورة 23 يوليو 1952 التي انتهت بعزل الملك فاروق ورحيله عن مصر.

- تولى منصب رئيس الوزراء في مصر خلال الفترة من 8 مارس 1954 وحتى 18 أبريل 1954.

- تولى أيضًا منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية ثم وزير الحربية عام 1952.

- التحق بكلية غردون ثم بالمدرسة الحربية وتخرج فيها عام 1918.

- التحق بالحرس الملكي عام 1923، حصل على ليسانس الحقوق في عام 1927.

- كان أول ضابط في الجيش المصري يحصل على الليسانس، حصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي عام 1929 ودبلوم آخر في الدراسات العليا في القانون الخاص عام 1931.

- في ديسمبر 1931 تم ترقيه إلى رتبة اليوزباشي "نقيب".

- انتقل إلى سلاح الحدود عام 1934 في العريش، ثم أصبح ضمن اللجنة التي أشرفت على تنظيم الجيش المصري في الخرطوم.

- أسس مجلة الجيش المصري عام 1937 ورقي لرتبة الصاغ (رائد) في 6 مايو 1938.

- استقال محمد نجيب عقب حادث 4 فبراير 1942 الذي حاصرت فيه الدبابات البريطانية قصر الملك فاروق لإجباره على إعادة مصطفى النحاس إلى رئاسة.

- حصل على ترقيه أخرى وهي رتبة القائمقام "عقيد" في يونيو 1944، وفي نفس السنة عين حاكمًا إقليميًا لسيناء.

- وفي عام 1947 كان مسؤولا عن مدافع الماكينة في العريش. ورقي لرتبة الأميرالاي "عميد" عام 1948.

- شارك في حرب فلسطين عام 1948، وأصيب 7 مرات.

- تم منحه نجمة فؤاد العسكرية الأولى تقديرًا لشجاعته بالإضافة إلى رتبة البكوية، وعقب الحرب عين مديرا لمدرسة الضباط.

- تعرف على تنظيم الضباط الأحرار من خلال الصاغ عبد الحكيم عامر.

- 23 يوليو عام 1952 نفذت الحركة خطة يوليو والتي سميت بـ "الحركة التصحيحية" وانتهت بتنازل الملك فاروق عن العرش لوريثه ومغادرة البلاد.

- عام 1953 أصبح نجيب أول رئيس للبلاد بعد إنهاء الملكية وإعلان الجمهورية.

- أعلن مبادئ الثورة الستة، وحدد الملكية الزراعية، لكنه كان على خلاف مع ضباط مجلس قيادة الثورة بسبب رغبته في إرجاع الجيش لثكناته وعودة الحياة النيابية المدنية.

- قدم استقالته في فبراير، ثم عاد مرة ثانية بعد أزمة مارس.

- 14 نوفمبر 1954 أجبره مجلس قيادة الثورة على الاستقالة، ووضعه تحت الإقامة الجبرية مع أسرته في قصر زينب الوكيل بعيدًا عن الحياة السياسية ومنع أي زيارات له.

- قرر الرئيس السادات إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة عليه، لكنه ظل ممنوعًا من الظهور الإعلامي حتى وفاته في 28 أغسطس 1984.

- شُطب اسمه من الوثائق وكافة السجلات والكتب ومنع ظهوره أو ظهور اسمه تماما طوال ثلاثين عامًا حتى اعتقد الكثير من المصريين أنه قد توفي.

- كان يذكر في الوثائق والكتب أن عبد الناصر هو أول رئيس لمصر، واستمر هذا الأمر حتى أواخر الثمانينيات عندما عاد اسمه للظهور من جديد.

- أعيدت الأوسمة لأسرته، وأطلق اسمه على بعض المنشآت والشوارع، وفي عام 2013 منحت عائلته قلادة النيل العظمى.

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