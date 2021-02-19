«داعش» يعلن مسئوليته عن حادث قتل 4 جنود تونسيين مطلع الشهر

أعلن تنظيم داعش الإرهابي عن مسئوليته عن قتل 4 عسكريين مطلع الشهر الجاري خلال عملية لمكافحة الإرهاب في وسط تونس.وأكد التنظيم الإرهابي أنه قتل راعي أغنام وصفه بالجاسوس، وفقا لما نشرته وكالة "سايت" الأمريكية المتخصصة بمراقبة المواقع الإلكترونية المتشددة.وقال التنظيم، في مقال نشرته مجلته الدعائية "النبأ": "إن جنود الخلافة فجروا ثلاث عبوات ناسفة على دورية راجلة للجيش التونسي المرتد، كانت تستطلع الطريق لرتل للجيش كان يمر بالقرب من إحدى القرى المحاذية لجبل المغيلة، وقتلوا أيضا جاسوسا للجيش في عملية منفصلة في منطقة جبل السلوم".وأشارت جريدة التنظيم إلى أن مقاتلي التنظيم فجروا العبوات الناسفة عندما مر جنود على طريق، كانوا يفحصونه سيرا على الأقدام في الثالث من فبراير بحثا عن متفجرات من هذا النوع خصوصا.يذكر أن الناطق الرسمي لوزارة الدفاع، محمد زكري، صرح في 3 فبراير، بأنه تم قتل 4 جنود خلال عملية تمشيط في مرتفعات جبال المغيلة لتعقب عناصر إرهابية، بعد أن انفجر لغم أرضي تقليدي الصنع، وسقطوا شهداء، وفقا لوكالة "فرانس برس".كما تبنى التنظيم الإرهابى أيضًا عملية قتل راع للأغنام في منطقة السلوم، قائلا: "جنود الخلافة قتلوا جاسوسا تابعا للجيش التونسي يدعى عقبة الذيبي بعد استدراجه".