«تموين الجيزة»: إحالة 10 محلات قدمت خصومات وهمية للنيابة

أكدت هالة غريب وكيلة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن هناك حملات رقابية مكثفة ومستمرة على المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي والتي حصلت على تراخيص للتأكد من التزام تلك المحال بالضوابط التي أقرتها الوزارة والتزام أصحاب المحال بقواعد الأوكازيون وعرض الأسعار قبل وبعد التخفيض.وقالت وكيلة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة في تصريح خاص لـ"الدستور" إن المخالفات بلغت نحو 10 مخالفات تتمثل في أوكازيونات وعروضات وهمية وبدون تراخيص وبدون وضع السعرين باللغة العربية وبدون وجود فواتير ضريبية خلال الفترة البدء في الأوكازيون خلال الشهر الجاري.وأضافت أتم إحالة المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرة إلى أن المديرية مستمرة في تلقي طلبات المحلات للحصول على تراخيص الأوكازيون الشتوي حتى 7 مارس المقبل.