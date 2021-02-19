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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن تُعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الدعم للمرشدين السياحيين

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:21 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي لنحو 9 آلاف مرشد سياحي، بقيمة ألف جنيه، الأحد المقبل.

ويخصص هذا الدعم للمرشدين السياحيين الذين تنطبق عليهم معايير الاستحقاق والمسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن الدفعة الأولي تم صرفها في شهر سبتمبر 2020 لمساعدة أسر المرشدين السياحيين في مواجهة زيادة الأعباء الناتجة عن دخول المدراس والجامعات، مضيفة أنه جاري حاليا التنسيق مع هيئة البريد لصرف الدفعة الثانية يوم الاحد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان عدم التزاحم على الصرف من خلال مكاتب البريد.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بان اليوم الجمعة، إلى أن هذه المبادرة تأتي في ضوء تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنه والتي تأثرت بها العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع السياحة.

وأوضحت أن عدد المرشدين السياحيين المسجلين لدي وزارة السياحة يبلغ نحو 12.424 ألف مرشد سياحي وقد وضعت الوزارة بعض المعايير لتحديد المستحقين للدعم الاستثنائي، حيث تم استبعاد حالات الوفاة، والعاملين بالقطاع الحكومي، وأصحاب المعاشات، أو المستحقين لمعاش، أو شريك في شركة، أو المستحقين لمساعدات برنامج تكافل وكرامة.

وأضافت أن هذا الدعم يأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بصرف قيمة دعم لمدة أربعة شهور بواقع 500 شهريا للأعداد المستفيدة من المنحة على دفعتين.

وتأتي مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار إطلاق العديد من مبادرات الدعم الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والظروف الطارئة التي تمر بها البلاد نتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة ومراعاة لظروف المواطنين، والتخفيف عن كاهل العاملين في القطاع السياحي فى مثل هذه الظروف.



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