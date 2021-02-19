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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

90 محضرا لمخالفات بالمخابز خلال أسبوع ببني سويف

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:18 م
جريدة الدستور
محمد حفيظ - نرمين الدهان
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وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية،خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا،موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى.

بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين"بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية "في الفترة من 13 إلى 18 فبراير الجاري"بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات،التي تم تنفيذها على مدار أسبوع،أسفرت عن ضبط 90مخالفة تموينية بالمخابز البلدية.

كما تمكنت الحملات من ضبط 150 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر و50 كجم لحوم دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 4 محاضر في هذا الشأن، وتحرير 45 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و25 محضر لعدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية

وتم تحرير محضرين لمستودعين بوتاجاز تبين غلقها أثناء مواعيد العمل، ومحضر لطلمبة رصيف"بدون ترخيص"وتم التحفظ على 1000 لتر بنزين وسولار وذلك خلال الحملات التي نفذتها المديرية.

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