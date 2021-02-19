فحص وعلاج 1506 حالات فى قافلة طبية بقرية دلجا بديرمواس

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت قافلة طبية بقرية دلجا، بمركز ديرمواس، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.من جانبه أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ أعمال القافلة بقرية دلجا، وذلك خلال يومي 17 و18 فبراير الجاري، وتم توقيع الكشف الطبي على 1506 حالات مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف الطبي 281 حالة جراحة و380 حالة أطفال و301 باطنة و97 قلب و171 جلدية و85 نساء و65 تنظيم اسرة و126 أسنان، إلى جانب عمل 92 تحاليل مختلفة وعمل 68 حالات موجات صوتيه، و4 عمل أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ155 مترددًا وتم خلع أسنان لـ17 حالة بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى 28 حالة لاستكمال العلاج هذا، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ73 متردد، كما تم استخدام 9 عيادات متنقلة.