استمرار نزح مياه أمطار نوة «الشمس الصغرى» بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، سقوط امطار علي جميع مناطق الإسكندرية، بأحياء وسط وشرق والمنتزة أول وثاني والعامرية والعجمي، صاحبتها انخفاض في درجات الحرارة بين خفيفة ومتوسطة، وذلك وفقًا لنتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من ١٩ فبراير وحتى ٢١ فبراير ٢٠٢١.وقام اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بالمرور علي أهم النقاط الساخنه لمتابعة عمليات كسح مياه الأمطار بالمعدات من سيارات الشفط والمدمجة والبدالات.ونتيجه للأمطار المستمرة تابع «نافع» نفق قناة السويس، وكوبري محرم بك حتي مدخل كارفور، حيث تم توفير السيولة المرورية وقيام سيارات الشفط بالتعامل مع نقطة لتجمع مياه الأمطار لم تؤثر علي الطريق من حيث حركة المرور، وتم كسح المياه في أقل من ربع الساعة.كما تابع رئيس صرف الإسكندرية المرور حتي منطقة العامرية، حيث تساقط على المنطقة أمطار متوسطة مستمرة نتج عنها تجمع بعض مياه الأمطار، ولم تؤثر علي سير حركة المرور، وذلك بمنطقة الجراري ومسجد الفرقان وتم علي الفور تدخل سيارات الطوارئ والبدالات وسيارات الشفط والمدمجة إلى جانب سيارات التمركزات لانهاء تجمع المياه والذي لم يستغرق نصف ساعة.كما شهدت منطقة شرق من الفنون الجميله وجليم والإقبال ومظلوم، تساقط الأمطار المتوسطة والخفيفة بشكل متقطع، ولم تسجل أي تجمع للمياه.