بأعلام مصر.. مطروح تستعد لانطلاق نهائي دوري مراكز الشباب (فيديو)

تستعد محافظة مطروح لانطلاق فعاليات نهائي دوري مراكز الشباب بين مركزي شباب الأبيض والنجيلة وذلك في مركز شباب مطروح بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وعددا من الأهالي.واستعد الفرق الرياضية لعرض عددا من العروض احتفالا بنهائي دوري مراكز الشباب مرتدين أعلام مصر.وسيقوم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عقب انتهاء المباراة بتسليم الجوائز لأول 3 مراكز وتكريم الفرق المشاركة.