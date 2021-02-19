«الإعلاميين» تُحيل تامر أمين للتحقيق بعد واقعة «الصعايدة»

قررت نقابة الإعلاميين، إيقاف الإعلامي تامر أمين، عن ممارسة النشاط الإعلامي على أى وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق.وأشارت النقابة، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن «ذلك جاء في ضوء تقرير المرصد الإعلامى التابع للنقابة، والذى أكد مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، والحديث بطريقة مرفوضة عن أبناء الصعيد».وأكدت النقابة: «احترامها وجموع الإعلاميين لأهلينا جميعًا وبخاصة في صعيد مصر».