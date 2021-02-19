حبس مالك مجزر لاتهامه بحيازة 1.75 طن دواجن فاسدة فى القاهرة

أمرت النيابة العامة، بحبس مالك مجزر، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة 1٫75 طن دواجن فاسدة، داخل مجزر بدون ترخيص بالقاهرة.كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، بحوزته 1٫75 طن "مقطعات دواجن" يشتبه عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.